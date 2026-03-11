Savona, intervento sui giunti del viadotto di via Bonini, lavori per oltre 67 mila euro

Nuovi lavori per la messa in sicurezza del viadotto di via Bonini. Il Comune ha affidato un intervento di manutenzione straordinaria che riguarda i giunti di dilatazione presenti su alcuni ponti e viadotti cittadini, tra cui quello che sit rovalungo via Bonini, nella zona di Legino.

L’intervento è stato aggiudicato alla società Ecogrid di Borghetto Santo Spirito con un ribasso del 21,01% sull’importo a base di gara. Il valore complessivo dell’appalto è di 67.112 euro, più IVA, per un totale superiore agli 81 mila euro.

La strada di via Bonini è stata realizzata nella seconda metà degli anni Ottanta nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare della zona 167 di Legino e del piano per gli insediamenti produttivi che interessò parte della piana della zona.

Nel corso degli anni, lsono così stati costruiti ponti e viadotti che hanno giunti di dilatazione. Si tratta di componenti tecniche inserite tra le diverse campate delle strutture per permettere l’espansione e la contrazione dei materiali dovuta a traffico, temperatura e movimenti strutturali.

Con il passare del tempo, però, i giunti hanno subito un progressivo deterioramento e risultano oggi ammalorati a causa dell’usura provocata dal traffico e dal naturale invecchiamento delle strutture. Proprio queste condizioni rendono necessaria la loro sostituzione, per evitare problemi alla sicurezza e alla funzionalità della strada.

L’intervento non riguarda solo via Bonini ma anche via Basso, realizzata intorno al 2000 nell’ambito del programma di riqualificazione urbana della zona di Lavagnola. Anche qui sono presenti ponti con giunti di dilatazione che hanno bisogno di manutenzione.