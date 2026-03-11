Lavoro nel savonese, previste 7.530 assunzioni da parte delle imprese nel trimestre marzo – maggio

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese savonesi nel mese di marzo 2026, con focus sulle tendenze occupazionali per il periodo marzo – maggio 2026.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 2.560 le entrate complessive programmate a marzo in provincia di Savona. In Liguria, a marzo, le previsioni occupazionali si attestano sulle 12.300 unità, mentre a livello nazionale sono 479.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 7.530 le entrate previste tra marzo e maggio 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di marzo, si rileva che in provincia di Savona nel 14% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’86% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 73% nel settore dei servizi, per l’84% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%). In 35 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 23% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 26% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 44% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 62% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 21% del totale.

Nel mese di marzo le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (930), Servizi alle persone (400), Commercio (280), Costruzioni (140) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (130).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In allegato il bollettino Excelsior mensile per la provincia di Savona.