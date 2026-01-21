Regione, dal Pnrr 2,3 milioni per l’evoluzione digitale degli Sportelli Unici per l’Edilizia

Oltre 2,3 milioni alla Liguria dal Pnrr per l’evoluzione delle componenti informatiche finalizzate alla gestione delle pratiche destinate agli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) dei Comuni liguri. È quanto assegnato alla Regione a seguito della partecipazione all’Avviso, rivolto alle Regioni e alle Province autonome, nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del Pnrr, indetto dal Dipartimento della funzione pubblica. La misura prevede la realizzazione e l’adeguamento tecnologico della piattaforma SUE regionale e della componente dedicata agli enti terzi (nello specifico i Comuni), al fine di rafforzare l’integrazione applicativa tra le amministrazioni coinvolte.
“Con l'adeguamento della piattaforma SUE in pratica avremo notevoli vantaggi per cittadini e imprese in quanto si vedranno evidenti semplificazioni dei procedimenti edilizi che miglioreranno l’efficienza e la qualità dei servizi digitali offerti e questo si tradurrà, a regime, in tempi più rapidi nell’espletamento delle pratiche edilizie”, afferma l'assessore alla Transizione digitale e Informatica Luca Lombardi.
"Con questo intervento miglioreremo, uniformandola e semplificandola notevolmente, l'attività dei Comuni in materia di sportelli unici per l'edilizia e ciò si rifletterà sugli utenti finali, cittadini, imprese e stakeholder vari - spiega l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Ormai da anni, come Regione Liguria, siamo costantemente al lavoro per affiancare ai tanti cantieri aperti modernità, semplicifazione e aggiornamento delle procedure per renderle sempre più efficaci e veloci. Questa nuova iniziativa lo dimostra e ci conferma come Regione all'avanguardia nel settore. Un ringraziamento al ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo per questa nuova opportunità e in generale per il lavoro svolto proprio in tema di semplificazioni in campo amministrativo".
Nel dettaglio, l'importo complessivo del finanziamento assegnato a Regione Liguria è pari a 2.332.860 euro. A conclusione delle attività di sviluppo e di adeguamento è prevista la distribuzione del servizio presso i Comuni richiedenti, attraverso un sistema di adesione, attualmente in fase di progettazione e sviluppo, che consentirà una diffusione progressiva e omogenea della piattaforma sul territorio regionale.
Politica | 21 gennaio 2026, 13:11
Regione, dal Pnrr 2,3 milioni per l’evoluzione digitale degli Sportelli Unici per l’Edilizia
Lombardi e Scajola: "Pratiche semplificate a tutto vantaggio dei cittadini"
