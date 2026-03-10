Nuovo treno notturno fino a Ventimiglia: rientri serali più facili e mobilità sostenibile

Il treno notturno regionale 3041 sarà prolungato fino a Ventimiglia. Ad annunciarlo l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, con l'obiettivo di agevolare i rientri serali in Liguria e incentivare una mobilità sempre più sostenibile.

A partire dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, ogni weekend, ovvero venerdì su sabato e sabato su domenica, Trenitalia, su richiesta della Regione Liguria, provvederà all'estensione del suddetto convoglio, che attualmente effettua il collegamento Milano Centrale-Alassio, fino a Ventimiglia. Il servizio resterà attivo fino al 1° novembre con l’obiettivo di introdurlo in maniera stabile.

Il treno, che parte dal capoluogo milanese alle ore 20:25 rappresenta un collegamento strategico per garantire spostamenti serali lungo tutta la fascia costiera ligure, rispondendo alle esigenze di residenti, pendolari e turisti, in particolare nei fine settimana.



“Con il prolungamento del regionale 3041 fino a Ventimiglia offriamo una risposta concreta a una richiesta molto sentita dal territorio - dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Miglioriamo i collegamenti serali lungo tutta la riviera, favorendo spostamenti più comodi e sostenibili e riducendo l’utilizzo del mezzo privato.

Continuiamo a investire sul trasporto ferroviario per rendere la Liguria sempre più accessibile e garantire servizi efficienti a cittadini, visitatori e turisti che potranno contare su un treno in più per fare rientro o godersi il fine settimana in riviera. Potenziamo il ponente ligure con nuove e strategiche opportunità.

Ai grandi lavori infrastrutturali in corso, come quelli al nodo di Genova o alla stazione di Ventimiglia, affianchiamo provvedimenti significativi come quello in oggetto con l’obiettivo di far crescere, giorno dopo giorno, il nostro servizio ”.



Di seguito le fermate aggiuntive del treno Regionale 3041:

Diano (0.10/11) - Imperia (0.15/16) - Taggia Arma (0.26/27) - Sanremo (0.32/33) - Bordighera (0.41/42) - Ventimiglia (00.50).