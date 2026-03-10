Studio epidemiologico in Val Bormida, la maggioranza precisa: “Slegato alla chiusura del ciclo dei rifiuti”

L’impegnativa della mozione presentata in Consiglio regionale dal MoVimento 5 Stelle, votata anche dalla maggioranza di centrodestra dopo essere stata modificata, e che prevede la necessità di uno studio epidemiologico aggiornato per approfondire lo stato di salute della Val Bormida “è del tutto slegato dall’ipotesi di realizzazione di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti”.

Sono i consiglieri regionali savonesi della maggioranza Rocco Invernizzi (FdI), Angelo Vaccarezza (FI), Sara Foscolo (Lega) e Alessandro Bozzano (Noi Moderati) a puntualizzarlo, ricordando come lo studio serva “esclusivamente ad aggiornare e approfondire i dati sullo stato di salute della popolazione di quell’area del territorio Savonese”.

Secondo gli esponenti del centrodestra, “tentare, come fa il M5S, di far passare questo lavoro come una sorta di pre-condizione rispetto all’ipotesi di realizzazione di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti è fuorviante e strumentale”.

“Non esiste infatti alcun collegamento tra le due questioni” rimarcano i consiglieri Invernizzi, Vaccarezza, Foscolo e Bozzano nella loro nota. Pur definendo lo studio epidemiologico “un atto di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini della Val Bormida”, i quattro precisano come al tempo stesso non possa essere utilizzato “come propaganda politica su una decisione che non è ancora stata assunta né per la Val Bormida né per altre aree della Liguria”.