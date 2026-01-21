Regione, Marco Frascatore è il nuovo capogruppo di Orgoglio Liguria: "Continueremo a mettere al centro il civismo"

Lo spezzino Marco Frascatore è da oggi il nuovo capogruppo di Orgoglio Liguria in Consiglio regionale. La nomina arriva in una fase di riassetto degli equilibri interni alla maggioranza che sostiene il presidente Marco Bucci, dopo la fuoriuscita di due consiglieri storici della componente civica.

A commentare il nuovo incarico è lo stesso Frascatore: "Un nuovo ruolo che accolgo con fierezza e tanta voglia di fare. Come gruppo continueremo a mettere al centro il civismo, valore che ci ha sempre contraddistinto permettendoci di mettere al centro i liguri. Sono orgoglioso di questo nuovo incarico che, da sportivo, vedo come una nuova sfida da seguire".

La scelta del consigliere spezzino è la conseguenza diretta dell’uscita di Giovanni Boitano, che insieme ad Alessandro Bozzano ha lasciato Orgoglio Liguria per dar vita al nuovo gruppo consiliare Noi Moderati. Un passaggio che ha reso necessario ridefinire la guida del gruppo civico rimasto in Consiglio regionale.