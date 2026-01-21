Savona, in tilt il sistema informatico del Cup di via Collodi, pazienti dirottati su farmacie, centri medici e prenotazioni online

Dai ieri, lunedì 19, il sistema informatico dl Centro di prenotazione Asl di via Collodi va a singhiozzo e da stamattina è in tilt. Risultato, code, attese ( a vuoto) e proteste dei pazienti ai quali, per e richieste urgenti di visite ed esami diagnostici, viene chiesto di rivolgersi a farmacie, centri medici e le forme di prenotazione on line o tramite all. Quest'ultimo una diffcoltà per le persone anziane non molto pratiche delle nuove tecnologia. E rivolgendosi alle farmacie i cittadini lamentano di dover pagare 2 euro in più in base ad un accordo con Federfarma dello scorso anno che non è sulle prenotazioni ma sul pagamento del ticket.

“In riferimento ai problemi di connettività internet che hanno interessato la sede di Via Collodi a Savona – spiega Asl2 - in particolare al servizio degli sportelli polifunzionali di prenotazione e di anagrafe sanitaria, si precisa quanto segue”.

“Asl2, tramite il proprio servizio informatico – prosegue la nota - ha provveduto ad attivare tempestivamente il gestore della rete internet al fine di consentire un rapido intervento tecnico, con l’obiettivo di risolvere la problematica nel più breve tempo possibile e ridurre i disagi per l’utenza. Il guasto è occorso presso la centrale internet del gestore, non gestita direttamente da Asl2. Nel periodo interessato dal disservizio, gli utenti sono stati indirizzati verso le modalità alternative disponibili per la prenotazione delle prestazioni e per l’accesso ai servizi amministrativi”.

“Il disservizio, che si ripresenta da lunedì 19/01 in maniera non continuativa- precisa Asl2 - ha reso difficoltoso lo svolgimento delle attività da parte degli operatori e incidendo sulle tempistiche di erogazione dei servizi. Il gestore ha garantito il ripristino della piena funzionalità della rete internet e dei servizi collegati nel più breve tempo possibile.

“Pur trattandosi di un disservizio non direttamente imputabile ad Asl2, l’Azienda si scusa per il disagio arrecato all’utenza e coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza le ulteriori modalità attualmente disponibili per effettuare le operazioni in alternativa”. Vengono così segnalati gli altri sportelli di prenotazione, tra cui: Centro Unico Prenotazioni - CUP Regionale telefono 010 538 3400; Farmacie convenzionate; Medicine di gruppo e studi medici; prenotosalute.regione.liguria.it - sistema di prenotazione online; Applicazione SaluteSimplex.

“Asl2 ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrata” conclude la nota.