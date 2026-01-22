Albenga, potatura degli alberi in via dei Mille

Proseguono gli interventi di potatura degli alberi ad alto fusto in alcune vie del territorio comunale. Sono in fase di completamento le operazioni in via dei Mille, via Piave, via della Costituzione e via Patrioti. Nelle prossime settimane gli interventi proseguiranno nelle seguenti zone: viale Martiri della Libertà, viale Italia e viale Pontelungo.

Le potature rientrano nel programma di manutenzione ordinaria del verde pubblico, finalizzato a garantire la sicurezza, il decoro urbano e una gestione corretta e programmata del patrimonio arboreo cittadino.

Spiega l’assessore all’Ambiente Mirco Secco: “Gli interventi di potatura degli alberi ad alto fusto, avviati nei mesi invernali, proseguiranno nelle prossime settimane nei principali viali cittadini dove, durante il periodo delle festività natalizie, non è stato possibile intervenire a causa della presenza delle luminarie. Le operazioni vengono effettuate in un periodo dell’anno in cui le piante sono in fase di riposo vegetativo e prive di fogliame, condizione che consente interventi più corretti dal punto di vista agronomico e meno stressanti per gli alberi”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “La cura del verde pubblico e la manutenzione degli alberi ad alto fusto rappresentano elementi fondamentali per la qualità urbana della nostra città. Stiamo lavorando a una programmazione sempre più efficiente, che ci permetta di intervenire in modo continuativo e nei momenti più appropriati”.