Dal dolore alla solidarietà: una carrozzina speciale per l’Unità Spinale di Santa Corona

“Una donazione che va ben oltre il valore economico e che ci ha profondamente confortato per il significato umano che porta con sé” . Così il primario dell'Unità Spinale del santa Corona, Antonino Massone, commenta una donazione arrivata al reparto

“L’Associazione MilleAmici ospita un nuovo Amico: Marco- spiega Massone - Dopo una difficile esperienza familiare, ha scelto di trasformare il dolore in un gesto concreto di vicinanza verso la nostra Unità Spinale”.

Quest’estate sua mamma si è ammalata e Marco ha toccato con mano quanto una carrozzina possa essere fondamentale nella quotidianità di una persona. “Dopo la sua scomparsa, ha deciso di ricordarle sua mamma con un gesto di grande valore- prosegue Massone - 1.500 euro, interamente destinati all’acquisto di una carrozzina con misure speciali per l’Unità Spinale di Pietra Ligure.”

“Grazie alla conoscenza di alcuni membri di MilleAmici, Marco ha individuato il canale giusto per far arrivare questa donazione- conclude Massone - che per noi rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche una forte testimonianza della vicinanza che pazienti, ex pazienti e le loro famiglie continuano a dimostrarci. Da una brutta esperienza può nascere un mondo di sorrisi. Una goccia nel mare che, insieme alle altre, fa davvero la differenza.

MilleAmici non si ferma e continua ad accogliere amici dal cuore grande, come quello di Marco. Grazie, di cuore, per essere al nostro fianco”.