La Guardia di Finanza pronta a lasciare Cairo: il comando verso Villa De Marini a Carcare

La Guardia di Finanza si prepara a lasciare Cairo Montenotte per trasferire il proprio comando valbormidese a Carcare. La nuova sede individuata è Villa De Marini, immobile di proprietà comunale, al centro da tempo di sopralluoghi tecnici e di una manifestazione di interesse da parte del comando regionale delle Fiamme Gialle.

L’operazione, ormai in fase avanzata, è stata confermata dal sindaco Rodolfo Mirri durante l’assemblea pubblica svoltasi oggi al centro polifunzionale. "Ho parlato con i vertici provinciali della Guardia di Finanza – ha dichiarato – e mi è stato riferito che il percorso sta procedendo nella direzione giusta. Con molta probabilità il comando di Cairo verrà trasferito a Carcare".

Secondo quanto illustrato dal primo cittadino, l’intesa potrebbe essere formalizzata nel giro di un paio di mesi, con la firma del contratto e l’avvio dei lavori di ristrutturazione di Villa De Marini, che verrebbero interamente sostenuti dalla Guardia di Finanza. "Si tratta di una villa importante – ha aggiunto Mirri – che sarà adeguata alle esigenze operative del comando".

La trattativa era finora rimasta riservata su richiesta delle stesse Fiamme Gialle, ma il tema è emerso nell’ultimo Consiglio comunale, dove il primo cittadino ha risposto a una domanda diretta dei consiglieri. "In Consiglio comunale – ha spiegato – il sindaco ha il dovere di rispondere alle domande che vengono poste".

Se confermato, il trasferimento segnerebbe un passaggio rilevante per Carcare, sia per la valorizzazione di un immobile storico sia per la presenza stabile di un presidio istituzionale di rilievo sul territorio.