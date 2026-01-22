Occupazione e turismo, firmato il "Patto per il Lavoro 2026": più incentivi ai contratti a tempo indeterminato

Dopo l'approvazione in Giunta della delibera annessa, nel pomeriggio odierno (22 gennaio, ndr) in Regione Liguria è stato firmato l’accordo per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del turismo, tramite bonus assunzionali, per il 2026. E' pronta a prendere così il via la nona edizione del "Patto per il Lavoro nel Turismo".

L’accordo, propedeutico all’emanazione dell’Avviso pubblico con risorse a valere su risorse del PR FSE+ 2021-2027, è stato sottoscritto da Regione Liguria, organizzazioni sindacali regionali, confederali e di settore, e categorie datoriali (Cgil Regionale Liguria, Filcams Cgil, Cisl Liguria, Fisascat Cisl, Uil Liguria, Uiltucs Liguria, Confindustria Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Confartigianato Liguria e Cna).

Le risorse disponibili in questa edizione ammontano a 6 milioni di euro, per un patto che nel 2025 ha risposto a circa 2.500 richieste, di cui 270 per assunzioni a tempo indeterminato (+21% rispetto al 2024). Dalla prima edizione del 2018 il Patto per il Lavoro nel Turismo ha sostenuto oltre 17 mila contratti.

Il Patto 2026, in continuità con quello dello scorso anno, propone quindi di riconoscere i bonus per assunzioni di durata pari o superiore agli 8 mesi per le imprese private del settore turistico attive nell’accoglienza e nell’ospitalità, e di durata pari o superiore ai 7 mesi per gli stabilimenti balneari. Rispetto alla precedente edizione, invece, si è ritenuto di favorire i contratti a tempo indeterminato anche nel comparto dell’accoglienza, ricalibrando gli incentivi previsti.

Tra le misuro sono previsti anche un sostegno al comparto della ristorazione, esclusivamente a fronte della stipula di contratti a tempo indeterminato, e la convocazione, entro ottobre 2026, di tavoli di confronto tra i firmatari per analizzare i risultati del patto e condividere proposte e soluzioni per il futuro.

“Oggi diamo il via a una nuova edizione del patto per il lavoro nel turismo, uno strumento che ha dimostrato la sua efficacia nel sostenere le imprese del settore e dare sempre maggiore continuità occupazionale e stabilità a chi lavora in questo campo, così importante per la nostra regione – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Anno dopo anno i numeri ci dicono che la destagionalizzazione del turismo in Liguria è sempre più una realtà concreta. Questo accordo, nato grazie alla collaborazione tra Regione, sindacati e realtà datoriali, va nella direzione giusta e sostiene quella che è una vera e propria industria, capace di generare occupazione e ricchezza 12 mesi l’anno, ed è la prova che, quando tutti lavorano insieme, si raggiungono sempre risultati importanti”.

“Questo Patto rappresenta una delle principali misure regionali nell’ambito delle politiche a sostegno dell’occupazione sul territorio ed è senza dubbio lo strumento più rilevante per un settore strategico come quello turistico – ha spiegato il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro – Si tratta di un provvedimento virtuoso a livello nazionale, introdotto per la prima volta nel 2018 e progressivamente affinato nel tempo, anno dopo anno, per renderlo sempre più efficace e coerente con le reali esigenze del tessuto economico ligure. L’obiettivo non è incentivare assunzioni di breve durata, ma promuovere occupazione stabile con particolare attenzione ai contratti a tempo indeterminato, in grado di offrire un sostegno strutturale al comparto e prospettive durature per i lavoratori”.

“Anche quest'anno, insieme ai colleghi Ferro e Scajola, abbiamo intavolato una collaborativa e leale trattativa con i sindacati e gli enti datoriali che ringrazio e che ha prodotto un Patto fondamentale dal punto di vista sociale e che per il nono anno consecutivo è in grado di supportare e soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle imprese del settore turismo. Settore che in Liguria è in crescita costante e che sta dando ottimi risultati con presenze in aumento in ogni periodo dell'anno e nella totalità dei territori - ha affermato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - L'obiettivo, anche quest'anno, quindi è di fare in modo che le imprese stipulino il maggior numero di contratti a tempo indeterminato per stimolare la destagionalizzazione perché maggiormente si stabilizzano gli operatori dando certezze di un futuro lavorativo, maggiore è di conseguenza la qualità dei servizi offerti ad un clientela che diventa sempre più esigente”.

“Riconfermiamo una misura consolidata e di grande successo come il Patto del lavoro nel settore turismo – dichiara l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Attraverso le fondamentali risorse FSE riusciamo a stanziare ulteriori fondi a favore delle imprese e di chi cerca occupazione. Dall'inizio della Programmazione 21-27 abbiamo impegnato 284 milioni di euro a favore di oltre 67mila destinatari tra giovani, persone in difficoltà o alla ricerca di lavoro, famiglie e anziani. In questa nuova edizione del Patto stanzieremo 6 milioni di euro, una cifra davvero significativa che testimonia l'impegno massimo della Regione per incentivare il lavoro. Puntiamo a offrire posti di qualità. Siamo una delle regioni più virtuose in Italia per l’utilizzo e la programmazione delle risorse FSE, vogliamo continuare a esserlo migliorando costantemente le nostre iniziative anche in base alle indicazioni raccolte dal fondamentale dialogo con le parti sociali”.

SCHEDA TECNICA - IL PATTO NEL DETTAGLIO

LE CATEGORIE BENEFICIARIE

Sono tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco.

1) Della prima fanno parte imprese di servizi di alloggio di alberghi e simili, ostelli, rifugi e baite di montagna, case religiose di ospitalità, altre case sociali di ospitalità, bed and breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze, servizi di alloggio in aziende agricole, campeggi, villaggi turistici e alloggi glamping, aree attrezzate per veicoli ricreazionali, marina resort, attività di catering per eventi presso location dei clienti e per eventi presso sale per banchetti, attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, organizzazione di conferenze e congressi, di fiere commerciali e di affari, di convegni ed eventi aziendali, di mercati agricoli e fiere dell'artigianato, di altri eventi, servizi di organizzazione di feste e cerimonie.

Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.

Sono due gli scaglioni di valore del bonus: 3.000 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.



2) Della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali. Sono due gli scaglioni di valore del bonus: 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.



3) Della terza categoria, infine, fanno parte ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar e a bordo di mezzi di trasporto. Per questo tipo di imprese sono previsti solamente bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali purché comportino incremento occupazionale netto.



PREMIALITÀ

L’importo del Bonus assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato del 15% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a partire dal 01/01/2026, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro; del 15% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 15% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); del 15% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio personalizzato attivo nell’ambito del Programma GOL al momento dell’assunzione; e del 15% se l’azienda risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale.



DESTINATARI

Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.