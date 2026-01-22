Termovalorizzatore, Giordano (M5S): "Commissione respinta, decisioni prese senza confronto"

“La maggioranza di centrodestra ha respinto oggi la nostra richiesta di convocare una Commissione consiliare dedicata al progetto del termovalorizzatore. Una scelta che chiude la porta a un confronto corale pubblico e istituzionale con i cittadini e sindaci su una decisione che avrà ricadute pesanti su territori già notoriamente massacrati da passate servitù. La nostra proposta puntava a creare uno spazio di approfondimento e confronto trasparente, soprattutto con le comunità che, nei fatti, stanno già pagando il prezzo più alto di questo percorso. La contraddizione è evidente: mentre il presidente della Regione incontra i sindaci per discutere del progetto, in sede consiliare viene sostenuto che non sia possibile affrontare il tema perché è in corso un avviso di manifestazione di interesse. In altre parole, il confronto politico e istituzionale viene ritenuto inopportuno proprio nel luogo deputato a garantire trasparenza e controllo democratico.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che poi aggiunge: “Per questo motivo, come M5S Liguria con tutta l’opposizione chiederemo che sia convocata una Commissione urgente, affinché il Consiglio regionale possa svolgere fino in fondo il proprio ruolo. La Commissione, come da regolamento, dovrà essere convocata entro 10 giorni dal deposito”.

“Gli indizi – conclude Giordano - ci dicono che la Giunta regionale ha già individuato l’area dove collocare l’impianto, e cioè in Val Bormida, ma senza informare apertamente i residenti. Esclusa Scarpino, infatti, restano le aree del savonese. Riteniamo che tutta l’operazione sia opaca e per questo chiediamo un percorso trasparente che coinvolga i cittadini rendendoli partecipi del loro futuro”.