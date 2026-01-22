Sanità, Arboscello: "Serve un’accelerazione e risposte concrete subito"

"Le criticità nella sanità ligure evidenziate dalla Corte dei conti destano profonda preoccupazione e richiedono risposte concrete e soluzioni immediate. Sono in ritardo i lavori per molte delle 32 case di comunità previste e nessuno degli 11 ospedali di comunità programmati risulta completato. Questa situazione, oltre a rappresentare un rischio concreto per il rispetto delle tempistiche di finanziamento del PNRR, evidenzia una criticità che non può essere ignorata: la Liguria non può permettersi ulteriori ritardi nell’adeguamento della rete sanitaria territoriale, fondamentale per garantire assistenza vicina ai cittadini e per alleggerire la pressione sui pronto soccorso". Cosi commenta Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale intervenendo sui dati della Corte dei Conti sulla sanità ligure.

"È necessario superare questa fase di stallo e avviare rapidamente una fase di realizzazione che preveda il coinvolgimento puntuale di tutte le parti istituzionali e tecniche per definire un cronoprogramma certo. La Liguria non può perdere questa opportunità storica di modernizzazione del sistema sanitario territoriale. Servono risposte rapide e concrete a favore dei nostri cittadini. L’intero sistema sanitario regionale, come certifica la Corte dei conti, ha forte criticità strutturali che toccano la carenza di personale sanitario le disomogeneità nell’offerta e nell’accesso alle cure, la prevenzione".

"L’analisi fatta è un richiamo forte alla responsabilità: servono scelte chiare e più efficaci e interventi immediati per rafforzare il sistema sanitario pubblico e garantire risposte adeguate ai bisogni di salute dei liguri", conclude.