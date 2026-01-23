Savona, orario di accensione impianti di riscaldamento. Santi: "Fa freddo ma il Comune non lo ha prorogato. Una brutta figura"

"Fa freddo ma il Comune non estende l'orario di accensione dei riscaldamenti. Molti cittadini mi hanno contattato lamentandosi di questo fatto". Piero Santi, consigliere comunale di opposizione, critica il Comune per la gestione dell'orario di accensione degli impianti di riscaldamento.

"È l'ennesima brutta figura dell'amministrazione comunale – dice Santi – che non riesce a dare risposte e a risolvere i problemi quotidiani dei cittadini neanche su una questione banale come l'orario di accensione del riscaldamento".

Dal Comune fanno sapere che al momento non si ravvisano gli estremi per estendere l'orario di accensione dei caloriferi oltre le 12 ore, fatta, ovviamente, eccezione per ospedali e case di riposo che hanno autonomia decisionale. Naturalmente la situazione viene monitorata costantemente.