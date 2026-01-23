 / Cronaca

Vado in lutto per la scomparsa della storica postina Leda Masio

Aveva compiuto 100 anni lo scorso 5 agosto. Campionessa di bocce, era socia della società della Valle di Vado e militante Cgil

Leda Masio durante i festeggiamenti dei suoi 100 anni

Vado piange la scomparsa della sua storica postina Leda Masio.

 Una vera e propria istituzione per il comune vadese che aveva compiuto lo scorso  5 agosto 100 anni.

Leda ha giocato a bocce a livello agonistico fino a una decina di anni fa, facendo parte della bocciofila di Vado di via Sabazia vincendo diversi titoli, fino ai campionati italiani già in età anziana.

Socia della Società della Valle di Vado, era inoltre militante storica anche della Cgil, per la quale fino a 15 anni fa era attiva come volontaria per le pratiche dei pensionati.

In occasione del suo compleanno era stata festeggiata dai nipoti Monica e Massimiliano e i bisnipoti Beatrice e Leonardo oltre al sindaco Fabio Gilardi e la vicesindaco Mirella Oliveri.

Il trasporto si svolgerà sabato 24 gennaio alle 15.00 nel tempio crematorio di Zinola.

