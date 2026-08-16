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Cronaca | 16 agosto 2026, 09:59

Scontro tra auto e moto sull'Aurelia a Varazze: due feriti all'alba

L'incidente questa mattina intorno alle 6 all'altezza dello svincolo autostradale

Scontro tra auto e moto sull'Aurelia a Varazze: due feriti all'alba

Incidente all'alba sull'Aurelia. Questa mattina, intorno alle 6, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per l'autostrada di Varazze.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della pubblica assistenza insieme all'automedica del 118. Il conducente della moto è stato trasportato in ospedale a Savona in codice giallo, quello di media gravità. Anche la passeggera che viaggiava con lui ha avuto bisogno di cure ed è stata portata in ospedale.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

Redazione

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