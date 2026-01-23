Asl 2, il 26 gennaio parte la terza settimana del Punto Prelievi Mobile: prima tappa ad Altare

Lunedì 26 gennaio ad Altare parte la terza settimana di attività del Punto Prelievi Mobile di Asl 2, progettato per eseguire gli esami del sangue direttamente nei centri di numerosi Comuni dell’entroterra savonese, in particolare della Val Bormida.

L’obiettivo è colmare la distanza tra servizi sanitari e cittadini, facilitando e ampliando le possibilità di accesso alle prestazioni, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili e gli anziani.

Per i prelievi eseguiti a bordo del mezzo mobile di Asl 2 è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione offerti dagli standard ospedalieri, grazie a un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno conferiti per l’analisi.

Dopo Altare, le tappe previste sono: mercoledì 28 gennaio a Cengio, giovedì 29 a Bormida, venerdì 30 a Bardineto. Per tutte le tappe, l’orario di attività sarà dalle ore 9.30 alle 10.30.

I prelievi si possono prenotare dal medico di medicina generale, nelle farmacie, tramite il portale prenotosalute.liguria.it, utilizzando l’applicazione Salute Simplex, chiamando il call center regionale 010/5383400 o presso gli Sportelli polifunzionali.

Il pagamento della prestazione, per chi non è esente, deve avvenire prima della prestazione (presso gli sportelli Asl 2, TicketWeb o PagoPA); non sarà possibile pagare il ticket presso il camper al momento del prelievo, ma è necessario presentarsi all’appuntamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (Asl 2) di ATS, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane.

“Si consiglia di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook (www.facebook.com/asl2savonese) di Asl 2 per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui Comuni interessati nelle settimane successive. Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa, sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione”, si legge nella nota.