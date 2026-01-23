Regione, Direttore sociosanitario di Ats Liguria: l'incarico proposto a Pierluigi Vinai

Sarà probabilmente Pierluigi Vinai il primo direttore sociosanitario di Ats Liguria, il soggetto nato con la riforma sanitaria della Regione che accorpa le cinque Asl liguri ed è guidato dal direttore generale Marco Damonte Prioli.

Attualmente Vinai è direttore di Anci Liguria e proprio durante l’ufficio di presidenza di oggi, 23 gennaio, ha comunicato di essere stato contattato dai vertici di Regione e Ats, con proposta di ricoprire l'incarico.

“Ho ritenuto doveroso informare l'organismo massimo del vertice di Anci Liguria del fatto che dai vertici di Regione Liguria e del mondo sociosanitario ligure è arrivata una disponibilità ad andare a ricoprire un ruolo nuovo – dichiara Vinai –. Ho informato che avrei presentato certamente la dovuta domanda all'albo affinché poi potessero essere fatte le dovute valutazioni, ma anche che non potrei abbandonare in maniera repentina e subitanea ciò che rappresenta Anci Liguria per la comunità ligure”.

L'iscrizione all'albo dei direttori sociosanitari è la condizione necessaria per poter ricoprire l'incarico che Vinai sembrerebbe propenso ad accettare. “Qualora dovesse accadere un fatto del genere – prosegue – avrei bisogno di organizzare le cose in maniera da garantire la prosecuzione con l'efficienza, l'efficacia, la qualità e il livello raggiunto, che ricordo a tutti comprende la totalità dei Comuni liguri, delle province liguri, della Città Metropolitana associate ad Anci, oltre alla riunificazione, dentro questa casa madre, di tutte le antiche e moderne sigle di associazioni di Comuni esistenti in Italia”.

“Ovviamente – continua Vinai – sono molto onorato di essere stato preso in considerazione per una riforma così importante e così decisiva per la Liguria, quale quella che la Regione ha deciso di mettere in atto, e per un ruolo che non è mai esistito prima, quello del direttore sociosanitario unico di tutta la Liguria”.

“Nei prossimi giorni questa situazione andrà a definirsi – conclude Vinai –. Mi sembrava doveroso fare questa comunicazione, onde evitare che fughe di notizie possano inficiare questo percorso”.

Il Curriculm

Pierluigi Vinai è direttore generale di Anci Liguria. È stato consigliere del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per i rapporti con gli enti locali sul territorio nazionale dal 2015 al 2018; è coordinatore tecnico delle Aree interne liguri, responsabile per Anci nazionale delle azioni inerenti alla collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione sul Programma nazionale Aree interne, nonché coordinatore delle Aree interne SNAI per le Anci regionali.