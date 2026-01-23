Riforma sanitaria, si va verso il nuovo piano sociosanitario. Bucci: “La prima bozza a fine febbraio”

Prosegue la riforma sanitaria della Liguria.

A margine del convegno sulla Macula, tenutosi ai Magazzini del Cotone, il presidente della Regione Marco Bucci ha delineato le fasi di sviluppo del nuovo piano sociosanitario, spiegando che il lavoro procede con un team specifico composto da medici e professionisti provenienti da tutta la regione.

“Stiamo lavorando - ha dichiarato Bucci -: c’è un team specifico per la creazione e l’autorizzazione del piano sociosanitario, ovviamente su tutta la Liguria, con persone, medici e sanitari che provengono da tutta la regione. Questo è il passo più importante da fare nei prossimi mesi”.

Il presidente ha aggiunto che la prima bozza del piano dovrebbe essere pronta verso fine febbraio: “Se tutto va bene ad aprile lo lanciamo”.

Bucci ha poi spiegato che il percorso non riguarda solo la definizione del piano, ma anche gli aspetti amministrativi fondamentali: “L’altra cosa importante sono i passi amministrativi, che devono far sì che ci sia il sistema dal punto di vista del back office sia giusto. Questi sono passi importanti che non sono semplici pratiche amministrative, ma richiedono decreti e disposizioni specifiche”. Tra le funzioni interessate, ha citato la gestione dei farmaci, l’ufficio acquisti e le attività che rientrano nella centralizzazione prevista dalla riforma sanitaria.

“Qui andiamo in parallelo con la gestione e il miglioramento del back office e, dall’altra parte, con il piano sociosanitario, che prevederà ovviamente più risorse perché le risorse che risparmiamo da una parte vengono allocate dall’altra”, ha concluso Bucci, sottolineando l’intenzione di procedere con un approccio integrato e con il monitoraggio dei tempi per garantire l’efficacia della riforma.