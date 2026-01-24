Borgio Verezzi, la Polizia locale porta a scuola la sicurezza stradale

Con un ciclo di lezioni conclusive svolte in aula si è chiuso il percorso di educazione stradale rivolto agli alunni della scuola primaria di Borgio Verezzi. Un progetto che, promosso dal Comando di Polizia Locale in collaborazione con i docenti dell’Istituto scolastico, ha accompagnato gli studenti per l’intero anno scolastico con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza e della responsabilità sulla strada.

L’iniziativa non si è limitata alla spiegazione delle norme del Codice della Strada, ma ha puntato a instaurare un dialogo diretto tra istituzioni e giovani, favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo di ciascuno come utente della strada. Il percorso ha alternato momenti teorici dedicati alla conoscenza dell’ambiente stradale ad attività pratiche e simulazioni all’esterno, pensate per formare bambini più attenti e responsabili, sia come pedoni sia come ciclisti, in prospettiva anche come futuri guidatori.

Fondamentale è stato il contributo delle realtà associative del territorio. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Croce Bianca di Borgio Verezzi, dell’Associazione A.I.B. Antincendio Boschivo di Borgio Verezzi e della ditta ALMA di Pietra Ligure, agli alunni sono state trasmesse anche le nozioni basilari di comportamento in caso di emergenza e di primo soccorso, rafforzando l’idea che la sicurezza stradale è parte integrante di una più ampia educazione civica.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal Comando all’Amministrazione comunale e alla dirigente scolastica, dottoressa Manno, che hanno sostenuto il progetto fin dalle sue fasi iniziali, condividendone obiettivi e finalità educative. Un supporto che ha reso possibile un’iniziativa capace di coniugare formazione, prevenzione e collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio.