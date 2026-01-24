Chiuso lo svincolo di via Quiliano: stop al collegamento con la superstrada Savona–Vado fino al 31 gennaio

Disagi alla viabilità nei prossimi giorni a Savona. Fino a sabato 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di collegamento tra via Quiliano e la Strada di Scorrimento Veloce Savona–Vado Ligure per consentire il completamento dei lavori di ripristino del manto stradale.

Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale del Comune di Savona, che integra un precedente provvedimento già in vigore, su richiesta della ditta Unimpresa S.p.A., incaricata dalla Provincia di Savona degli interventi di riqualificazione della superstrada.

Nel dettaglio, la chiusura riguarderà le rampe di accesso dalla via Quiliano alla Strada di Scorrimento Veloce, con interruzione della circolazione veicolare all’altezza dello svincolo. Saranno posizionati preavvisi di strada chiusa e segnaletica temporanea già in prossimità delle rotatorie di via Quiliano–via Caravaggio (per i veicoli provenienti da monte) e via Nizza–via Quiliano (per quelli provenienti da mare), al fine di limitare i disagi e indirizzare correttamente il traffico.

I lavori rientrano nelle attività di ripristino definitivo dei manti stradali lungo la Strada di Scorrimento Veloce Savona–Vado Ligure, già interessata nei mesi scorsi da cantieri e restringimenti di carreggiata. L’intervento sull’area dello svincolo si è reso necessario per completare le opere in sicurezza, considerata anche la ridotta sezione stradale della zona.

Durante l’esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice dovrà garantire la presenza di personale addetto alla sicurezza e alla regolazione del traffico, oltre al corretto posizionamento della segnaletica prevista dal Codice della Strada. Al termine degli interventi è previsto il ripristino completo della segnaletica orizzontale e delle normali condizioni di viabilità.

La chiusura sarà in vigore tutti i giorni dalle 8 alle 18, fino alla conclusione dei lavori prevista per il 31 gennaio 2026.