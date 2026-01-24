Pietra, via le barriere architettoniche su Passeggiata Falcone e Borsellino: intervento da 150mila euro

Sono partiti a Pietra Ligure i lavori per rendere il lungomare più accessibile e sicuro. Il cantiere interessa la Passeggiata Falcone e Borsellino e Agenti della Scorta, con un intervento di manutenzione straordinaria da 150 mila euro finanziato dal Comune.

L’obiettivo è migliorare la fruibilità del percorso pedonale, eliminando dislivelli, parti deteriorate e situazioni potenzialmente pericolose, adeguando l’area agli standard di accessibilità previsti dalla normativa vigente, senza modifiche a volumi, superfici o destinazioni d’uso. Il progetto prevede in particolare il rifacimento dei bordi del marciapiede, delle rampe di accesso e dei pianerottoli, punti oggi critici per persone con difficoltà di deambulazione, passeggini e carrozzine.

A fare il punto è l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Amandola: “La maggiore criticità alla fruizione si sta riscontrando adesso perché la rampa di accesso è chiusa temporaneamente. Meteo permettendo, a metà della prossima settimana dovrebbe tornare percorribile. Per il resto, la ditta che sta eseguendo gli interventi lavorerà lasciando lo spazio utile per il passaggio”.

La durata indicativa dei lavori è di circa novanta giorni. “Cercheremo di terminare il tutto prima di Pasqua”, aggiunge l’assessore, sottolineando l’impegno a limitare l’impatto del cantiere in vista della stagione turistica.