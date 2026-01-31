Preoccupazione questa mattina per una chiazza di gasolio nell'acqua ed un forte odore provenire dal rio San Cristoforo a Savona.
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Cronaca | 31 gennaio 2026, 18:50
Chiazza di gasolio nel rio San Cristoforo: intervento della Capitaneria e dei vigili del fuoco
Per evitare che arrivasse in mare è intervenuta la Transmare che ha posizionato delle panne contenitive
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