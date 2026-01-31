 / Regione

Idee per l’Italia, Arboscello (PD): “Da Napoli idee e contenuti per costruire un’alternativa credibile al governo del Paese”

Presente anche una delegazione savonese all'iniziativa promossa da Stefano Bonaccini ed Energia Popolare

Foto dalla pagina Facebook di Stefano Bonaccini

Una folta delegazione ligure ha partecipato oggi a Napoli a “Idee per l’Italia”, l’iniziativa promossa da Stefano Bonaccini ed Energia Popolare, alla presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. 

Insieme a numerosi amministratori, militanti e rappresentanti del territorio, era presente il consigliere regionale ligure Roberto Arboscello, l’eurodeputato Brando Benifei, il sindaco di Albissola e responsabile Enti locali della segreteria del PD Liguria Gianluca Nasuti e la responsabile esteri PD Liguria, Margherita Mereto, il sindaco di Crocefieschi Filippo Bassisgnana e il vicepresidente del Municipio Centro Est Andrea Visentin.

"L’iniziativa di oggi rappresenta un momento importante di confronto per tutta la comunità democratica. A Napoli si è discusso di proposte concrete per il futuro dell’Italia, mettendo al centro i bisogni reali delle persone e dei territori. È emersa con forza un’idea di politica che condividiamo: niente personalismi e niente tatticismi, ma la capacità di costruire soluzioni credibili, condivise e realmente alternative alle politiche della destra" dichiara il consigliere regionale PD Roberto Arboscello, che ha partecipato oggi all’iniziativa di Napoli organizzata da Bonaccini.

"Un metodo basato sull’ascolto, sulla competenza e sulla responsabilità, indispensabile per tornare a governare il Paese. Da Napoli arriva un messaggio chiaro: l’alternativa all’attuale governo di destra si costruisce partendo dai contenuti, dal lavoro collettivo e da una visione dell’Italia più giusta e più vicina ai cittadini. Anche la Liguria vuole dare il proprio contributo a questo percorso” conclude l'esponente dem.

Comunicato Stampa

