Attualità | 31 gennaio 2026, 07:15

Meteo, nuvolosità irregolare su tutta la Liguria: possibili piogge e neve oltre i settecento metri

Nel pomeriggio si esauriranno le precipitazioni con nubi sparse sulla regione, più intense sui versanti padani ma senza conseguenze. Vento forte da nord con punte di 60-70 km/h allo sbocco delle vallate

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 31 gennaio, a cura di Limet.

Una perturbazione diretta verso la Sardegna, lambirà la Liguria nella mattinata di sabato con qualche isolato piovasco. Tempo discreto domenica e maltempo lunedi con neve anche a bassa quota.

Avvisi

Vento forte da nord sul settore centro-occidentale lato costa, con punte di 60-70 km/h allo sbocco delle vallate.

Cielo e Fenomeni

Nuvolosità irregolare su tutta la regione. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri, tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni con nubi sparse su tutta la Liguria, più intense sui versanti padani senza conseguenze.

Venti

Forti da nord tra Genovese e Savonese lato costa, deboli da nord-est a levante.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature

In generale calo.
Costa: min: +5°C/+8°C – max: +9°C/+12°C.
Interno: min: -3°C/+1°C – max: +4°C/+8°C.

