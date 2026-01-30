Demanio marittimo, Scajola: "Facciamo chiarezza su Pud e concessioni"

Regione Liguria ha inviato oggi a tutti i Comuni costieri una circolare informativa per fare chiarezza relativamente alla redazione dei PUD (Progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime).

“Abbiamo ritenuto opportuno fare chiarezza su un argomento delicato e complesso che, oltre ai Comuni, interessa aziende e quindi famiglie su tutto il territorio regionale – spiega l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola -. Questa comunicazione sarà un ulteriore strumento di supporto che andrà ad aggiungersi a quanto già fatto in questi anni compreso il recente vademecum sulle concessioni redatto in collaborazione con Anci. Regione Liguria svolge con attenzione e massima disponibilità il proprio ruolo amministrativo, questa iniziativa lo dimostra, ancora una volta, in maniera concreta”.

Nello specifico Regione Liguria precisa, tra le altre cose, che: i Comuni che ad oggi non hanno raggiunto la percentuale del 40% di spiagge libere e libere attrezzate possono richiedere il nulla osta per varianti al Pud, che Regione Liguria rilascia nei termini previsti; ai fini del calcolo del fronte mare che concorre al raggiungimento della percentuale di spiagge libere e libere attrezzate prevista dalla norma, deve essere conteggiato anche il fronte mare complessivo delle spiagge libere attrezzate previste dal progetto di Pud comunale.

Regione Ligiuria conferma, inoltre, la propria disponibilità nei confronti dei Comuni e delle diverse associazioni di categoria, per tutti gli eventuali approfondimenti del caso.