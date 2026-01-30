Spiagge e quota libere, Candia (Avs): "Il centrodestra crea confusione giocando con le proroghe e i rinvii"

“La maggioranza di centrodestra in Regione continua a portare avanti l’emendamento Invernizzi, che congela la legge regionale fino al 2027 e che espone le aziende balneari e i Comuni al rischio di ricorsi. La giunta Bucci decide di non decidere, giocando sulla pelle dei lavoratori e togliendo ai cittadini il diritto di usufruire di un bene pubblico”.

E' la capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Selena Candia, a commentare la circolare interpretativa inviata oggi dalla Regione ai comuni costieri per i Progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime.

Un invio che sarebbe, secondo la consigliera di opposizione, figlio di una linea adottata dalla maggioranza “che crea solo confusione: davanti ai balneari, il centrodestra contesta la legge regionale, ma in realtà gioca con le proroghe e i rinvii”.

“L’ultima circolare arriva poche ore dopo l’assemblea di Spotorno e i pesanti attacchi rivolti al sindaco Fiorini - continua Candia -. La nostra proposta è più seria e concreta. Chiediamo di portare avanti nuovi Pud che rispettino la legge regionale. Solo in questo modo si può trovare il giusto equilibrio, permettendo a tutti il libero accesso al mare e alle spiagge e rendendo la Liguria più competitiva a fronte di un mercato turistico radicalmente cambiato negli ultimi anni. Invece che abbandonare i Comuni in un passaggio così delicato, la Regione potrebbe approvare le linee guida per aiutarli ad arrivare al 40% di spiagge libere e libere attrezzate” conclude.



