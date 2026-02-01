Varazze perde un'altra sua storica rivendita di giornali: chiude l'edicola di via Malocello

Dopo la chiusura il 31 dicembre dello storico chiosco-edicola di Viale Nazioni Unite di Roberto Zunino, Varazze perde un'altra rivendita di giornali storica.

Ieri ha tirato giù la serranda per l'ultima volta l'edicola Effegi nel centro storico varazzino, in via Lanzerotto Malocello, a due passi dalla piazza del vecchio comune.

Non solo giornali, ma anche figurine, giochi per i bimbi, gadget turistici, prodotti per il mare, accessori per la spiaggia, libri, fumetti e molto altro. Un vero punto di riferimento per la città che saluta dopo gli anni di gestione di Franco Gambetta dal 1999.

"Dopo 27 anni è arrivato il momento di salutarci. Questa edicola ha visto passare generazioni, storie, abitudini quotidiane e tanti volti amici - scrivono nel loro saluto - Grazie a chi ci ha scelto ogni giorno, a chi si è fermato anche solo per un saluto, a chi ha reso questo luogo più di un semplice punto vendita. Porteremo con noi ogni ricordo, ogni parola scambiata, ogni sorriso. Grazie di cuore per aver fatto parte di questo lungo viaggio".