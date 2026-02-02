Albenga, per San Valentino torna “Cuore in mostra”: vetrine “piene d’amore” nlla città delle Torri

Vetrine “piene d’amore” nei negozi di Albenga, in occasione del San Valentino: torna l’iniziativa “Cuore in mostra”

L’iniziativa, promossa dal Comune di Albenga in collaborazione con l’artista ingauno Sergio Giusto, ha già riscosso un’ampia adesione da parte dei commercianti, che hanno messo a disposizione i propri spazi, e di artisti locali che hanno fornito le loro creazioni dedicate all’amore in tutte le sue sfaccettature.

Dalla settimana di San Valentino, sino a fine febbraio, le vetrine delle attività aderenti si trasformeranno così in vere e proprie gallerie d’arte, ospitando opere che celebrano l’amore in ogni sua forma: l’amore romantico, l’amicizia, il legame familiare, l’amore per la natura e per se stessi.

Artisti e appassionati che desiderano ancora aderire all’iniziativa sono invitati a contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Albenga ai numeri 0182 562261 / 0182 562269 oppure all’indirizzo e-mail turismo@comune.albenga.sv.it

“Questo è un invito a tutti a esprimere la propria creatività – afferma l’assessore al Turismo Camilla Vio -. Che si tratti di un dipinto o di un disegno raccontate l’amore con i vostri colori. Pensate all’amore come a un sentimento universale: l’abbraccio di due innamorati, lo sguardo di un genitore verso un figlio, il gesto silenzioso di chi si prende cura del pianeta. Lasciatevi ispirare dalla bellezza che ci circonda e candidatevi per far parte di questa iniziativa. Le vostre opere saranno esposte nelle vetrine delle attività della nostra città”.

“Unitevi a noi – conclude - per celebrare l’amore con un gesto capace di emozionare e di lasciare un segno nel cuore di chi saprà farsi coinvolgere dall’arte.”