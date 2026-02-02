Camion si ribalta e perde il contenuto: autista in codice giallo, traffico chiuso sulla A6 e anche sul Cadibona

AGGIORNAMENTO 19.30 :è stato attivato il senso unico alternato lungo la Sp29 per smaltire il traffico delle ultime ore.

---

AGGIORNAMENTO 17.45 : La situazione del traffico si è fatta complicata anche in corso Ricci a Savona dove è segnalata una lunga coda in direzione della Sp29, attualmente chiusa al traffico a causa della presenza di un mezzo pesante che ha riscontrato dei problemi tra Montemoro e Cadibona

---

Ha portato al ricovero di un uomo al San Paolo e alla temporanea chiusura dell'autostrada A6 tra Altare e il bivio con la A10, in direzione Savona, l'incidente verificatosi poco dopo le 16 odierne al km 118 nel quale un mezzo pesante si è ribaltato.

Ancora da stabilire con precisione le cause dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto il solo autoarticolato, il quale ha poi disperso il materiale che trasportava e che sembrerebbe trattarsi di bottiglie. L'uomo alla guida del mezzo, sembrerebbe un giovane, è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Altare e trasportato, per i controlli e le medicazioni del caso, in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Sul posto presenti anche i Vigili del fuoco - che hanno dovuto percorrere circa 3 km contromano lungo il tratto autostradale, in condizioni di emergenza e in coordinamento con gli enti preposti - per la messa in sicurezza del veicolo, la Polstrada per i rilievi del caso e il personale del concessionario AutoFiori per il ripristino della sede stradale.

La situazione più critica è quella che si è riflessa sul traffico: nella tratta autostradale il transito è stato chiuso tra Altare e la complanare per consentire le operazioni di soccorso; l'uscita di mezzi al casello valbormidese ha quindi intensificato la viabilità sulla Sp29 dove un mezzo pesante ha riscontrato dei problemi. La provinciale è così stata chiusa in attesa della rimozione del camion stesso, con la polizia stradale a bloccare il traffico ad Altare e la Polizia locale savonese a fare altrettanto dal lato opposto.