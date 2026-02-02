Incidente sull'A6 e camion in avaria sul Cadibona, Pasa (Cgil): "I fenomeni regionali dovrebbero spiegare ai valbormidesi in caso di problemi di salute come fanno a raggiungere Savona"

Un camion si ribalta sull'A6 e un mezzo pesante ha un guasto sulla Sp29 e il traffico va totalmente in tilt.

Sull'Autostrada dei Fiori è infatti stata chiusa la corsia in direzione Savona dalle 16.30 e tra Montemoro e Cadibona invece qualche minuto a causa del tir in avaria è stata bloccata totalmente la viabilità.

A puntare il dito il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa per una doppia criticità che se si verificano in contemporanea da tempo mette sotto scacco tutta la circolazione tra la Val Bormida e Savona.

"Oltre ad avere e subire il mancato diritto alla mobilità 365 giorni all'anno tutte le persone che abitano in provincia di Savona perché ci sono le infrastrutture strategiche tutte bloccate, dall'Aurelia Bis alla Carcare Predosa, il casello di Bossarino e le Funivie per colpa della politica nazionale e regionale, non è più ammissibile che anche rispetto alla questione legata alla salute i cittadini valbormidesi non possano neanche quello - ha detto Pasa tra gli automobilisti che per più di 2 ore sono rimasti bloccati sull'Sp29 - Se oggi succede qualcosa a chi vive in Val Bormida non possono raggiungere Savona che è l'ospedale più vicino perché hanno chiuso le attività ai servizi fondamentali dell'ospedale di Cairo. E' una vergogna. Sul Cadibona ambulanze, vigili, pompieri e carro attrezzi che non riuscivano neanche a passare. Altro che emergenze e dirito alla salute".

"Ora i fenomeni politici dell'amministrazione regionale dovrebbero spiegare a tutti i cittadini e cittadini della Val Bormida, circa 40 mila persone, in caso di problemi seri di salute come fanno a raggiungere l'ospedale di Savona, avendo praticamente ridotto ogni attività e servizi, dell'ospedale di Cairo Montenotte compreso la mancata riapertura del punto di primo intervento per 24 ore. Tanti sbandierati dal Presidente Bucci in campagna elettorale" conclude il segretario della Camera del Lavoro savonese.



