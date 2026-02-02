 / Cronaca

Incidente tra due mezzi a Vado: intervento dei Vigili del fuoco

È accaduto all’interno della galleria di Porto Vado

Incidente stradale tra due mezzi, questa mattina sulla via Aurelia, all’interno della galleria di Porto Vado. Nel sinistro si registra un ferito.

Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata, operando in coordinamento con i Carabinieri, presenti per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.

L’assistenza sanitaria è stata garantita dal personale della Croce Bianca Spotorno.

Per consentire le operazioni di soccorso e le attività di messa in sicurezza, la circolazione sulla statale Aurelia è stata temporaneamente interrotta al traffico, con conseguenti rallentamenti alla viabilità della zona.

