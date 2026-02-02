Incidente tra due mezzi a Vado: intervento dei Vigili del fuoco

Incidente stradale tra due mezzi, questa mattina sulla via Aurelia, all’interno della galleria di Porto Vado. Nel sinistro si registra un ferito.

Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata, operando in coordinamento con i Carabinieri, presenti per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.

L’assistenza sanitaria è stata garantita dal personale della Croce Bianca Spotorno.

Per consentire le operazioni di soccorso e le attività di messa in sicurezza, la circolazione sulla statale Aurelia è stata temporaneamente interrotta al traffico, con conseguenti rallentamenti alla viabilità della zona.