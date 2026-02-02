Lotta alle truffe: i Carabinieri incontrano i cittadini di Noli

Nell’ambito della campagna informativa e preventiva promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, rispetto alle truffe commesse ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce deboli, nei giorni scorsi i militari della Stazione di Noli hanno tenuto un incontro con la cittadinanza presso l’oratorio di Sant’Anna, anche alla presenza di una rappresentanza della Polizia Locale e del Comune, nel corso del quale sono state fornite informazioni e consigli finalizzati a mettere in guardia la popolazione rispetto a un fenomeno criminoso particolarmente diffuso, quale è quello delle truffe.

Durante l’evento sono stati indicati concretamente esempi di possibili dinamiche costituenti truffe ed è stata ribadita la disponibilità, in qualsiasi momento, del personale dell’Arma a fornire indicazioni e supporto qualora si ravvisino situazioni sospette.