Alassio diventa set del cinema del futuro: il 24 settembre la prima di “Rick 127”

Giovedì 24 settembre, alle ore 21, presso l’Auditorium “R. Baldassarre” della biblioteca civica “R. Deaglio” di Alassio, si terrà la proiezione di “Rick 127”, cortometraggio che porta Alassio nel mondo del cinema, restituendone immagini, paesaggi e suggestioni attraverso lo sguardo della macchina da presa. L’ingresso è libero.

Il cortometraggio, prodotto da Grinder Ideas Production Entertainment e diretto dal regista Fabrizio Denaro, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Alassio che, nell’ambito del sostegno accordato alla produzione, ha previsto una contribuzione economica a sostegno delle spese di iscrizione del cortometraggio ai principali festival cinematografici nazionali e internazionali. Girato la scorsa primavera, ha scelto come set alcuni dei luoghi più riconoscibili della città: dal Budello alla Cappelletta, dalla spiaggia al lungomare, fino al celebre Muretto. Scorci e atmosfere di Alassio diventano così parte integrante della storia, offrendo agli spettatori l’occasione di ritrovare sullo schermo alcuni degli angoli più caratteristici della città.

“Rick 127” racconta l’incontro tra Rick, un individuo enigmatico e spaesato che dichiara di provenire dal futuro, e Samuel, un giovane del luogo. Ma Rick non è un folle qualsiasi: dietro i suoi comportamenti bizzarri si nasconde un’intelligenza sofisticata, forse troppo avanzata per il presente in cui si trova.

"Quest’anno, dopo il videoclip del giovane cantante Mazzariello, realizzato tra Alassio e Sanremo in collaborazione con Genova Liguria Film Commission nell’ambito di Ligyes 2026, presentato a Venezia durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati - ci ha fatto piacere sostenere anche questa iniziativa, che ha coinvolto Alassio come set cinematografico, rappresentando un’ulteriore occasione per promuovere la nostra città".

La proiezione del 24 settembre rappresenta l’ultimo appuntamento pubblico prima della chiusura temporanea della Biblioteca Civica “R. Deaglio”, prevista dal 27 settembre al 2 novembre. Durante questo periodo saranno realizzati alcuni interventi di manutenzione programmata e una nuova ridistribuzione del materiale librario, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi e l’organizzazione delle collezioni. La Biblioteca riaprirà al pubblico martedì 3 novembre, con il nuovo orario invernale dalle ore 10 alle 18. Durante il periodo di chiusura, la restituzione dei volumi in prestito potrà essere effettuata utilizzando l’apposito restitutore collocato all’esterno, di fronte all’ingresso della biblioteca.