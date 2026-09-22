Musei e scuola, mercoledì 23 settembre la seconda edizione dell'Edu Open Day

Sarà il Complesso della Cattedrale e Cappella Sistina di Savona a ospitare, mercoledì 23 settembre, la seconda edizione dell'Edu Open Day, l'appuntamento con cui la Rete dei Musei della provincia di Savona presenta a dirigenti scolastici, docenti ed educatori il nuovo catalogo delle attività educative per l'anno scolastico 2026/2027.

Dopo il successo della prima edizione, la Rete torna a promuovere l'incontro diretto tra istituzioni museali e mondo della scuola, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di apprendimento e consolidare il ruolo del patrimonio culturale come spazio di relazione, crescita e cittadinanza.

La Rete dei Musei della provincia di Savona è nata su impulso della Fondazione De Mari CR Savona, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

«L'educazione rappresenta uno dei principali settori di intervento della Fondazione De Mari CR Savona - precisa Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari CR Savona - ed è per questo che abbiamo voluto fin da subito dare alla Rete dei Musei una vocazione educativa forte e ben definita».

Il nuovo catalogo "Percorsi del Fare"

L'Edu Open Day sarà anche l'occasione per presentare il catalogo educativo "Percorsi del Fare 2026/2027". Con la seconda edizione, la Rete consolida un modello di collaborazione che supera la dimensione del singolo museo e propone alle scuole di ogni ordine e grado un'offerta educativa chiara e completa, fondata sulla condivisione di competenze, strumenti e progettualità.

Un ruolo importante è affidato anche al sito retedeimusei.it, che rappresenta uno strumento di accesso e orientamento alle attività della Rete. La piattaforma raccoglie infatti non soltanto le proposte educative rivolte alle scuole, ma anche il calendario aggiornato degli eventi e delle iniziative promosse dai 26 musei aderenti.

Attraverso un unico canale, docenti, cittadini e visitatori possono quindi conoscere l'intera offerta culturale ed educativa della Rete. Uno strumento che può rivelarsi particolarmente utile anche per il turismo culturale, valorizzando in modo unitario un patrimonio museale diffuso sul territorio e rendendo più semplice programmare visite ed esperienze tra le diverse sedi.

Le novità dell'edizione 2026/2027

Tra le principali novità del nuovo catalogo ci sono quattro percorsi educativi nati dal corso "Educare al patrimonio in chiave interculturale", curato da Simona Bodo e Silvia Mascheroni, esperte di riferimento nel settore.

I progetti, presentati in anteprima durante la prima edizione dell'Edu Open Day, nel settembre 2025, sono stati progettati congiuntamente dai musei della Rete con l'obiettivo di educare alla pluralità, al rispetto delle diversità e alla scoperta di valori culturali condivisi.

Un'altra novità è rappresentata dai cinque itinerari dedicati al turismo scolastico, realizzati grazie alla collaborazione con Dafne Viaggi. Si tratta di percorsi esperienziali costruiti su più sedi museali, che combinano visite e laboratori e trasformano le singole attività in occasioni per conoscere e attraversare il territorio savonese.

Le proposte possono essere organizzate nell'arco di una sola giornata oppure su più giorni e possono essere personalizzate in base all'età degli studenti, agli obiettivi didattici e alle esigenze delle singole classi.

Il confronto tra musei e scuola

A conferma dell'attenzione che la Rete dedica ai temi dell’educazione museale, l'Edu Open Day ospiterà anche gli interventi di rappresentanti di AIEM (Associazione Italiana Educatori Museali) e ICOM Italia.

L'incontro sarà l'occasione per confrontarsi su alcune delle principali sfide che oggi coinvolgono il rapporto tra musei e scuola e si inserisce nel percorso di crescita della Rete dei Musei della provincia di Savona.

Per ampiezza, continuità progettuale e capacità di collaborazione tra istituzioni, la Rete rappresenta oggi una realtà di particolare interesse anche nel panorama nazionale.

Il programma dell'Edu Open Day 2026

La seconda edizione dell'Edu Open Day si svolgerà mercoledì 23 settembre 2026 negli spazi del Complesso della Cattedrale e Cappella Sistina di Savona, tra il Chiostro Francescano e la Sala Espositiva del Palazzo Vescovile.

Dalle 14.30 alle 16.30 – "Incontra il museo"

Nel Chiostro Francescano del Complesso della Cattedrale di Savona i musei della Rete si presenteranno a dirigenti scolastici, docenti ed educatori.

I partecipanti potranno approfondire direttamente con i referenti dei servizi educativi dei singoli musei le proposte disponibili e valutare eventuali soluzioni personalizzate sulla base delle esigenze delle scuole.

Saranno presenti:

Fondazione Oddi - Albenga , con Palazzo Oddo, Torre Comunale e Museo Civico e Area Archeologica di San Calocero;

, con Palazzo Oddo, Torre Comunale e Museo Civico e Area Archeologica di San Calocero; Museo Diocesano - Albenga ;

; Fondazione Museo della Ceramica di Savona , con Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica di Savona, Museo Pertini Cuneo di Savona, Museo Martini di Vado Ligure e MuDA di Albissola Marina;

, con Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica di Savona, Museo Pertini Cuneo di Savona, Museo Martini di Vado Ligure e MuDA di Albissola Marina; Museo dell'Arte Vetraria Altarese - Altare ;

; Cooperativa Arcadia , con le Grotte di Borgio Verezzi e il Museo dell'Orologio di Tovo San Giacomo;

, con le Grotte di Borgio Verezzi e il Museo dell'Orologio di Tovo San Giacomo; Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria , con il Forte San Giovanni di Finale Ligure;

, con il Forte San Giovanni di Finale Ligure; Museo Archeologico del Finale - Finale Ligure ;

; Museo Multimediale della 500 Dante Giacosa - Garlenda ;

; All About Apple Museum - Savona ;

; Civico Museo Archeologico e della Città di Savona ;

; Complesso della Cattedrale e Cappella Sistina - Savona.

Ore 16.30 – Talk "Imparare dai luoghi: scuola, musei e territorio in dialogo"

A partire dalle 16.30 è previsto il talk dal titolo "Imparare dai luoghi: scuola, musei e territorio in dialogo".

Dopo i saluti istituzionali di Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari CR Savona, e Danilo Bruno, membro del consiglio ICOM Liguria, è previsto l'intervento di Virginia Galli, membro del consiglio direttivo AIEM (Associazione Italiana Educatori Museali), in dialogo con Alessio Cotena, responsabile dei servizi educativi della Fondazione Museo della Ceramica di Savona.