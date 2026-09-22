Parole scritte o parole dipinte? Milena Milani artista della parola

E’ in arrivo una nuova “cartolina” da Milena Milani: Venerdì 25 settembre, dalle 17.30 alle 18.30, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Civica di Savona, in Palazzo Gavotti si terrà il 5° incontro pubblico della rassegna “Cartoline da Milena Milani”, promossa dalla Fondazione MMCC e curata da Michela Savaia, con i ringraziamenti del Presidente Silvio Riolfo Marengo.

Il tema è la poesia visiva di Milena Milani, analizzata da Monica Brondi, storica dell’arte e della comunicazione e curatrice di questa nuova mostra, attraverso una serie di opere grafiche e ceramiche in gran parte inedite, che saranno esposte nello spazio della Fondazione MMCC in Piazza Chabrol. Nel corso della conferenza, alla presenza del Presidente Silvio Riolfo Marengo, saranno proiettati video e audio su e con Milena Milani e anche registrazioni, testimonianze e letture poetiche di suoi collaboratori, artisti e amici, realizzate in occasione di una mostra-memorial organizzata nell’agosto 2017 in Palazzo Gavotti.

“ Ho conosciuto Milena Milani nel 2004 e da allora ho allestito per lei diverse mostre. Un rapporto professionale che è diventato una vera amicizia e che mi ha fatto scoprire anche la sua posizione di intellettuale anticonformista” - sottolinea Monica Brondi. “Milena Milani è stata ed è un’artista della parola: le parole che lei ha dipinto nelle sue opere, non sono solo grafemi decorativi, ma concetti e provocazioni sociali. Parole come messaggi, che vorremmo condividere con il pubblico in un gioco, quasi un happening, nel corso di questo evento.”

E proprio le parole di Milena Milani diventeranno, simbolicamente, un messaggio personale a sorpresa per ciascun visitatore e una vera e propria cartolina da Milena Milani.

Dice Michela Savaia, Vicepresidente della Fondazione MMCC e ideatrice della rassegna: “Sono felice che questa manifestazione valorizzi la figura di Milena Milani come artista visiva. In questa mostra saranno esposte in anteprima ceramiche e opere grafiche inedite, che ho messo a disposizione per mettere in luce proprio la personalità poliedrica della Milani, che in oltre 15 anni di collaborazione, ha ispirato tutta la mia attività artistica”.

La mostra sarà visitabile presso la Pinacoteca Civica di Savona – Palazzo Gavotti il venerdì 25 sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 17 alle 19.

“Cartoline da Milena Milani – Incontri d’Arte della Fondazione MMCC”, manifestazione articolata in sette appuntamenti da marzo a dicembre 2026, prosegue così nel suo percorso di riscoperta dell’eredità artistica e culturale di Milena Milani.

È prevista inoltre un’iniziativa di fidelizzazione del pubblico: i partecipanti potranno collezionare cartoline con il francobollo dedicato a Milena Milani e, al raggiungimento di cinque presenze, ricevere in omaggio un catalogo della Fondazione museo d'arte contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo. Il francobollo con il ritratto solarizzato dell’artista, ideato da Punto a

capo che cura l’immagine della rassegna, diventa così simbolo e strumento di diffusione del progetto culturale.

La rassegna "Cartoline da Milena Milani" è promossa dalla Fondazione museo d'arte contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, della Pinacoteca Civica di Savona e della Fondazione De Mari, con il contributo di Quidam e Coop Liguria.



APPUNTAMENTO

Venerdì 25 settembre 2026 – ore 17.30 | 18.30 “Parole scritte, parole dipinte”

La poesia visiva di Milena Milani Intervento di Monica Brondi

Testimonianze audio/video di e su Milena Milani

Sala Conferenze – Pinacoteca Civica di Savona, Palazzo Gavotti

A seguire inaugurazione della mostra

“Parole scritte, parole dipinte. La poesia visiva di Milena Milani” A cura di Monica Brondi

Orari mostra: VEN / SAB / DOM 17.00 – 19.00 Rassegna promossa dalla Fondazione MMCC a cura di Michela Savaia

Con i ringraziamenti del Presidente Silvio Riolfo Marengo