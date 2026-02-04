Diocesi di Albenga-Imperia, nuove nomine per il 2026-2030: direttore Cultura e vicari foranei ufficializzati

Nuove nomine nella Diocesi di Albenga-Imperia. Con decreto vescovile emanato il 2 febbraio, in occasione della Festa della Presentazione del Signore, sono stati ufficializzati incarichi e nomine che guideranno la vita pastorale e organizzativa del territorio nel quinquennio 2026-2030.

Il nuovo direttore dell’Ufficio per la Cultura e le Comunicazioni sociali della Diocesi di Albenga-Imperia è don Luca Gabriel, presbitero diocesano nato a Imperia nel 1983 e ordinato sacerdote nel 2014, sempre a Imperia. Oltre al nuovo incarico, attualmente è parroco di Sant’Antonio Abate a Diano Marina, cappellano del Capitolo della Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga e assistente spirituale di Comunione e Liberazione. La sua sede ministeriale è in via Genala 1, a Diano Marina.

Con lo stesso decreto, sono stati inoltre nominati i nuovi vicari foranei, figure di riferimento per il coordinamento pastorale dei diversi ambiti territoriali della diocesi.

Per Alassio l’incarico è stato affidato a don Joy Antony Thottamkara, parroco di San Vincenzo Ferreri.

Per Albenga è stato nominato don Mattia Bettinelli, parroco di San Giorgio. Ad Andora, il nuovo vicario foraneo è don Taddeo Krasuski, parroco dei Santi Giovanni e Pietro. Per Loano l’incarico va al canonico Tiziano Gubetta, parroco di San Martino a Toirano e San Bernardo a Carpe. Infine, per Pietra Ligure è stato nominato don Giancarlo Cuneo, parroco di San Nicolò di Bari.