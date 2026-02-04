Scontro tra moto e furgone a Cenesi: un ferito al Santa Corona in codice giallo

Scontro tra una moto e un furgone a Cisano sul Neva nel fine mattinata odierno.
L’incidente stradale è avvenuto nella frazione di Cenesi, in via Pineta, poco prima delle 12.
Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono recati i volontari della Croce Bianca di Albenga, l’equipe medica del 118 e i vigili del fuoco.
In seguito al sinistro, il giovane centauro, che nell'urto è sbalzato dalla moto, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.