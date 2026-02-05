Savona, assemblea pubblica con il Comitato di Legino e il Comune

Venerdì 6 febbraio, alle ore 20,30, alla Società Fratellanza Leginese “Milleluci”, è in programma l’assemblea pubblica del Comitato Territoriale di Legino/Zona 167.
L’appuntamento sarà l’occasione per incontrare i componenti del direttivo, che illustreranno ai cittadini le attività già realizzate e le iniziative previste per il quartiere nei prossimi mesi.
All’incontro parteciperanno anche rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, chiamati a confrontarsi con i presenti sullo stato di avanzamento dei cantieri attualmente aperti e su quelli in programma, oltre che sui temi del decoro urbano e della sicurezza nel territorio.