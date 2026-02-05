 / Politica

"Io sto con il poliziotto", la Lega scende in piazza: fiaccolata e raccolta firme a Savona

Il 6 febbraio è in programma un corteo a sostegno delle forze dell’ordine, mentre sabato sarà allestito un gazebo in corso Italia, angolo via Astengo. Domenica le iniziative si sposteranno presso la sede provinciale

Questo fine settimana la Lega sarà presente in tutta Italia con gazebo per la raccolta firme della petizione “Io sto con il poliziotto”, a sostegno di tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. “Vogliamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel Decreto Sicurezza – sottolinea la Lega – oltre che più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari”

A Savona, come già annunciato nei giorni scorsi, venerdì 6 febbraio la Lega scende in piazza con un corteo a sostegno delle Forze dell' Ordine dopo l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi a Torino. Il concentramento è previsto dalle ore 20 in piazza del Brandale dove alle 20.30 partirà una fiaccolata che percorrendo via Gramsci, piazza Leon Pancaldo e via Paleocapa raggiungerà piazza Mameli. Sempre a Savona, il gazebo per la raccolta firme sarà allestito sabato 7 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 in corso Italia, angolo via Astengo, e domenica presso la sede provinciale in via Mistrangelo 10/1 dalle 10 alle 12.

“Sarà anche l’occasione – spiega il segretario cittadino del Carroccio, Giorgio Calabria – per distribuire materiale e spiegare le ragioni del Sì al Referendum sulla Riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo”.

