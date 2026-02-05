"Io sto con il poliziotto", la Lega scende in piazza: fiaccolata e raccolta firme a Savona

Questo fine settimana la Lega sarà presente in tutta Italia con gazebo per la raccolta firme della petizione “Io sto con il poliziotto”, a sostegno di tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. “Vogliamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel Decreto Sicurezza – sottolinea la Lega – oltre che più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari”

A Savona, come già annunciato nei giorni scorsi, venerdì 6 febbraio la Lega scende in piazza con un corteo a sostegno delle Forze dell' Ordine dopo l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi a Torino. Il concentramento è previsto dalle ore 20 in piazza del Brandale dove alle 20.30 partirà una fiaccolata che percorrendo via Gramsci, piazza Leon Pancaldo e via Paleocapa raggiungerà piazza Mameli. Sempre a Savona, il gazebo per la raccolta firme sarà allestito sabato 7 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 in corso Italia, angolo via Astengo, e domenica presso la sede provinciale in via Mistrangelo 10/1 dalle 10 alle 12.

“Sarà anche l’occasione – spiega il segretario cittadino del Carroccio, Giorgio Calabria – per distribuire materiale e spiegare le ragioni del Sì al Referendum sulla Riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo”.