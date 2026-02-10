Casella (AVS): "Il governo punisce la provincia di Savona con la riforma dei comuni montani"

“Senza modifiche sostanziali, la nuova classificazione dei comuni montani avrà ripercussioni negative sul territorio savonese. Il governo si appresta a danneggiare le realtà savonesi che, adesso, traggono evidenti benefici dalla normativa attuale. Le ultime notizie indicano l’esclusione dei comuni di Albenga, Quiliano, Villanova d’Albenga, Garlenda, Ortovero, Ceriale, Andora, Cisano sul Neva, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio, Zuccarello e Vado Ligure. Con questo provvedimento, il governo nazionale perde di vista l’intento iniziale di sostenere lo sviluppo delle comunità locali, superando gli svantaggi strutturali con incentivi economici, fiscali e sociali”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, contesta duramente il provvedimento con cui il governo nazionale intende modificare la classificazione dei comuni montani, con pesanti ricadute a livello locale.

“Il taglio colpisce territori interessati da fragilità idrogeologiche e rischi alluvionali, che negli ultimi due anni sono stati colpiti da gravi eventi climatici: questi comuni meritano una maggiore attenzione. La legge attuale sostiene in maniera concreta l’agricoltura, un settore decisivo per la nostra economia, che costituisce una fonte di occupazione e una delle principali attività di difesa del suolo dal rischio di allagamenti e frane. Se il progetto del governo andasse in porto, si rischiano conseguenze incalcolabili per le aziende agricole. Daremo il massimo sostegno agli amministratori locali impegnati nelle sedi istituzionali per ottenere la modifica della proposta. Invitiamo il governo a invertire la rotta su un tema cruciale per il futuro del nostro territorio”, dichiara Jan Casella.