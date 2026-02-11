Albissola Marina, iniziati i lavori per realizzare un nuovo canale di raccolta delle acque piovane. Vicesindaco Silvestro: “Un altro impegno mantenuto” (FOTO)

Al via un nuovo cantiere nel cuore di Albissola Marina. Due settimane fa in via Vallauris (anello di congiunzione tra il centro storico e l’Aurelia), sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo canale di regimazione delle acque bianche per sostituire e potenziare l’attuale vecchia e degradata tubazione a servizio della zona.

L’intervento, affidato alla ditta Olivieri S.r.l. per un investimento complessivo pari a 26mila euro, si inquadra nel più ampio programma di riqualificazione e ammodernamento della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche del centro urbano avviato dall’amministrazione comunale negli ultimi anni.

Nello specifico, le lavorazioni prevedono la posa di una nuova condotta di dimensioni maggiori rispetto all’attuale che andrà a collegarsi con il tratto di collettore già riqualificato all’inizio dell’estate scorsa nel primo segmento di Corso Bigliati e passante al di sotto del nuovo parcheggio per motoveicoli.

L’opera punta a ridurre i rischi legati ai fenomeni atmosferici intensi (ormai sempre più frequenti) garantendo una maggiore efficacia nel deflusso delle piogge per la zona interessata dall’intervento che comprende sostanzialmente l’anello del centro storico composto da via Italia, via Isola, la stessa via Vallauris ed il tratto di levante dell’Aurelia

. I lavori, salvo imprevisti e/o il protrarsi di condizioni meteo avverse, dovrebbero durare per circa 45 giorni lavorativi.

“Mi scuso in anticipo con i residenti della zona per gli eventuali disagi che il cantiere potrebbe arrecare - dichiara il vicesindaco Luigi Silvestro, che tra le sue deleghe annovera quella ai lavori pubblici - ma abbiamo chiesto all’impresa esecutrice di procedere il più speditamente possibile ripristinando la corretta funzionalità della condotta di raccolta delle acque bianche per risolvere finalmente una criticità che ormai stava persistendo da tempo. Un altro impegno mantenuto e previsto dal nostro programma amministrativo”.