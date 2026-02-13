Casinò di Sanremo e Adecco cercano 30 nuovi Croupier: al via le selezioni per il corso di formazione gratuito

Adecco in collaborazione con il Casinò di Sanremo è alla ricerca di 30 brillanti talenti interessati a intraprendere un percorso formativo finalizzato all'abilitazione alla professione di Croupier.
Il programma di formazione, della durata complessiva di 250 ore, mira a fornire ai partecipanti le competenze tecniche essenziali per lo svolgimento delle attività legate ai giochi da tavolo quali Fair Roulette (Roulette americana), Black Jack e Poker Cash Game.
L'obiettivo del corso è preparare i candidati a ricoprire il ruolo di "Dealer", garantendo un apprendimento approfondito delle procedure operative e delle regole tecniche proprie della mansione.
Il corso, che si svolgerà in locali appositamente attrezzati in Sanremo, richiederà un impegno giornaliero di 5 ore, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, per un totale di 10 settimane. È richiesta la frequenza per almeno il’90% del totale delle ore.
Coloro che termineranno con successo il percorso formativo avranno la possibilità di essere inseriti, con iniziale contratto di somministrazione, presso il Casinò di Sanremo.
È previsto, per i partecipanti, un riconoscimento di un’indennità oraria pari a 4,50 € (Lordi) per tutta la durata del corso.
Requisiti:
Preferibile il possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado;
Rapidità e precisione nel calcolo matematico, qualità fondamentali per il ruolo.
La conoscenza della lingua inglese o francese costituisce un requisito preferenziale, in quanto utile per interfacciarsi con una clientela internazionale.
La proposta formativa rappresenta un'importante opportunità per coloro che desiderano acquisire una solida preparazione tecnica e avviare un percorso professionale all'interno di un ambiente stimolante e prestigioso.
L’accesso al corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti.
I candidati dovranno inviare un CV a imperia.repubblica@adecco.it entro e non oltre il 6 marzo 2026.
L’elenco dei candidati ammessi verrà comunicato agli interessati il giorno 11 marzo 2026.
È previsto l’avvio dell’attività didattica dal prossimo 23 marzo 2026.