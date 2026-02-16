Albenga, il ricordo del terremoto del 1887 rivive in una conferenza con racconti e foto d'epoca

“Verso le ore antimeridiane sei e minuti venti del 23 febbraio 1887 una potente e terribile scossa, della durata di 30-35 secondi, disgregò e rese inabitabile pressoché tutto il caseggiato di Albenga; una nuova scossa, dopo pochi minuti, successe alla prima e una terza verso le ore 9 del mattino dello stesso giorno finì col gettare lo sgomento sulla popolazione, la quale, in preda al terrore, disertò in massa dall’interno dell’abitato, disponendosi nell’aperta campagna”.

Così l’allora sindaco ingauno, Enrico D’Aste, descriveva l’inizio della catastrofe che colpì la Città delle Torri nel 1887. Di questo episodio della storia albenganese si parlerà nel prossimo appuntamento della rassegna “Albenga Passato e Presente”, organizzata dalla Fondazione Oddi col patrocinio del Comune di Albenga - Assessorato al Turismo e alla Cultura, previsto per sabato 21 febbraio alle ore 17 all’Auditorium San Carlo.

La conferenza, dal titolo “Albenga, il terremoto del 1887”, vedrà lo storico Mario Moscardini ricostruire il drammatico evento illustrandone poi le conseguenze sul tessuto urbano, le sofferenze della popolazione e la capacità della comunità di rialzarsi dopo la tragedia.

Il team “Albenga Immagini e Ricordi” proporrà una proiezione di fotografie d’epoca inedite che documentano i danni causati dal sisma a monumenti pubblici e abitazioni private, mentre Giovanni Ansaldi, per l’Associazione Vecchia Albenga, leggerà alcune significative testimonianze storiche.

L’ingresso è libero e, al termine dell’incontro, la Fondazione offrirà un rinfresco ai partecipanti.