Giornata mondiale per la sicurezza del paziente 2026 Quattro appuntamenti nelle Case della Comunità di Area 2-ATS Liguria

Il 17 settembre si celebra il World Patient Safety Day – Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e recepita in Italia con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro della Salute.

La Giornata nasce per sensibilizzare cittadini e operatori sanitari sull’importanza della sicurezza delle cure, promuovendo comportamenti e percorsi assistenziali capaci di prevenire i danni evitabili e migliorare la qualità dell’assistenza.

Per il 2026 l’OMS ha scelto lo slogan “Cure sicure tutta la vita”, dedicato alla sicurezza nella prevenzione e nella cura delle malattie non trasmissibili, come le patologie cardiovascolari, il diabete, i tumori e le malattie croniche.

Il tema richiama l’importanza di garantire cure sicure in ogni fase del percorso assistenziale e di coinvolgere direttamente le persone nella prevenzione e nella gestione della propria salute.

Per celebrare la Giornata, Area 2-ATS Liguria propone quattro appuntamenti rivolti alla cittadinanza nelle Case della Comunità di Albenga, Finale Ligure, Cairo Montenotte e Savona, dal 15 al 18 settembre, con incontri dedicati alla prevenzione e alla sicurezza delle cure.

15 settembre – Albenga. Salute della vista

Dalle 11 alle 13, presso la Casa della Comunità di via Martiri della Foce 40, si parlerà di prevenzione delle principali patologie oculari. Saranno fornite informazioni sull’importanza dei controlli periodici, sui principali fattori di rischio e sui segnali che è importante non trascurare e che possono richiedere un approfondimento specialistico.

16 settembre – Finale Ligure. Salute cardiovascolare

Dalle 11 alle 13, presso la Casa della Comunità di via della Pineta 6, l’incontro sarà dedicato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. Si parlerà dei principali fattori di rischio, del controllo della pressione arteriosa e degli altri parametri vitali, degli stili di vita corretti e dell’importanza di seguire i controlli e i percorsi di cura indicati dagli specialisti.

17 settembre – Cairo Montenotte. Diabete

Dalle 11 alle 13, presso la Casa della Comunità di corso Martiri della Libertà 30, saranno affrontati i temi legati alla prevenzione e alla gestione del diabete. In particolare, saranno fornite indicazioni sull’importanza dei controlli, della corretta assunzione della terapia e di uno stile di vita adeguato, con attenzione alla prevenzione delle complicanze e ai segnali che richiedono un approfondimento sanitario.

18 settembre – Savona. Prevenzione e screening

Dalle 11 alle 13, presso la Casa della Comunità di via Collodi 13, l’appuntamento sarà dedicato ai programmi di screening oncologico. Saranno illustrate le modalità di accesso e spiegata l’importanza di aderire ai programmi di prevenzione offerti gratuitamente e attivamente alla cittadinanza, in base alla fascia di età.

La Giornata sarà accompagnata da un gesto simbolico: alcuni Comuni del territorio illumineranno di arancione, colore scelto per la campagna, palazzi comunali o monumenti simbolo delle proprie città. L’iniziativa vuole così portare il tema della sicurezza delle cure e della prevenzione anche fuori dai luoghi sanitari, coinvolgendo l'intera cittadinanza.