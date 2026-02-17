 / Attualità

Attualità | 17 febbraio 2026, 07:30

Martedì grasso fa il pieno di sole, favonio in maschera e temperature da primavera: il punto di MeteoValbormida

Attesa una giornata mite: in valle si raggiungeranno i 15-17 gradi, mentre sulla costa si potranno superare i 20-22°. Da mercoledì è previsto un calo “soft” dei valori

Martedì grasso fa il pieno di sole, favonio in maschera e temperature da primavera: il punto di MeteoValbormida

Cielo limpido e bel caldo. Martedì grasso si conferma dallo spirito scherzoso anche sul fronte del meteo. A fare il punto è MeteoValbormida, community che conta quasi 20mila iscritti, che annuncia una giornata dal sapore decisamente primaverile.

"Sarà un martedì grasso primaverile, ventilato e ventoso: correnti da ovest/nord-ovest favonizzate diventeranno miti e avranno il compito di asciugare tutto. Stendete come se non ci fosse un domani, aprite cantine, garage e case, fate respirare… asciugare tutto", spiegano dalla community con il consueto tono diretto e ironico.

"Sulla costa si potrebbero superare i 20-22 gradi, mentre in Val Bormida si raggiungeranno i 15-17°: è un caldo 'falso', taroccato dalle Alpi che scaldano l’aria… ma è pur sempre caldo. Il quadro cambierà già da mercoledì: sono attese più nubi e un calo 'soft' delle temperature, con minime intorno agli 8 gradi e massime sui 14".

Nessun ritorno brusco all’inverno, dunque, ma una graduale normalizzazione dopo la fiammata favonica. "E per chi si chiede se sarà ancora tempo di bucato all’aperto, la risposta resta positiva: stendere, sì", conclude MeteoValbormida.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium