Nuovo Pud a Celle, il Sindaco risponde alle critiche: "Non mi sembra di aver visto scogliere che qualcuno sostiene che abbiamo inserito"

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo verrà illustrato negli incontri nelle frazioni.

Il Sindaco Marco Beltrame sui social ha avuto illustrare il progetto di modifica del Pud annunciando che comunque durante le giunte itineranti sul territorio fornirà i dettagli a tutti i cittadini a cominciare da questa sera a Pecorile e mercoledì 18 in località Terrenin.

Partendo dall'area a levante del comune cellese, la porzione di spiaggia delle ex Colonie Bergamasche (28 metri) che non era stata inserita nel PUD 2009, è stata vincolata e classificata come spiaggia libera e il litorale delle ex Colonie Milanesi, precedentemente in concessione alla Regione Lombardia, è stata inserita tra le spiagge libere attrezzate.

"Per scelta abbiamo voluto vincolare quella nostra porzione di spiaggia (delle ex Colonie Bergamasche.ndr) a spiaggia libera perché non sia possibile che qualcun altro la utilizzi - spiega il primo cittadino cellese - La spiaggia delle ex Colonie Milanesi è stata inserita come libera attrezzata ed è stato inserito anche il molo che non è una scogliera ed è quotidianamente utilizzato dai turisti. E' stata inserita come libera attrezzata non perchè, come sostiene qualcuno per qualcosa che sarà, ma perché chi sparla non era con me, con l'assessore Abate, con i carabinieri e la polizia locale ad andare a fare sgombri su quella spiaggia. Se riusciremo a metterla a bando come libera attrezzata non spiaggia privata, dove l'accesso libero al mare sarà sempre garantito, è per far sì che sia sempre controllata".

Nella spiaggia della località Piani, i Bagni Lido sono stati ridotti di 22 metri, destinati alla confinante spiaggia libera attrezzata.

Per le associazioni sportive (Club Nautico, Celle Nautica, Sporting Club e scout) è stata prevista la concessione nella parte alta con un corridoio di accesso al mare, mantenendo il resto del fronte come spiaggia libera, in accordo con le stesse associazioni.

Nell’area del porticciolo di Cala Cravieu, la spiaggia compresa tra i due moletti è stata tolta alla concessione ed inserita come spiaggia libera, collegata alla successiva caletta.

"Oltre alla spiaggetta c'è una piccola baietta di fianco della quale non abbiamo contato lo scoglio ma quella striscia di sabbia che quando sono state fate le misurazioni esisteva. L'accesso sarà garantito dalla scaletta che scende dall'Aurelia, passa sullo scoglio e scende sulla spiaggia e dall'altro lato perchè apriremo il parcheggio tra le due gallerie sopra la Cala che condurrà all'altra scala quella dietro alla baracca che darà accesso alla spiaggia libera che siamo andati a creare - puntualizza Beltrame - Al momento questa spiaggia non è balneabile per un'ordinanza di sicurezza non per inquinamento, ma abbiamo già inviato interlocuzioni con la Capitaneria per capire se per motivi di sicurezza si possa riuscire a renderla in parte balneabile. Tanti scogli non mi sembra di averli visti, non mi sembra di aver visto tutte queste scogliere che qualcuno sostiene che abbiamo inserito".