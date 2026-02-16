Sanità, la Fp Cgil alza il muro contro la proposta di rappresentanza ridotta in ATS

Tema di discussione è stata la composizione della delegazione trattante. La proposta sul tavolo, che prevedrebbe un solo rappresentante per sigla e per area, è stata rispedita al mittente dalla FP Cgil. I delegati delle aree di Imperia (Area 1) e Savona (Area 2) parlano di una rappresentanza "esigua" e del tutto scollegata dalla realtà.

"La Fp Cgil – spiega la sigla sindacale - si e’ dichiarata da subito contraria alla riforma della sanità liguria perché avrebbe portato un grande sconquasso su tutte le strutture e le attività, sulla cittadinanza e sui lavoratori, questa ipotesi e’ anche peggiorata nella realtà. Le relazioni sindacali non potevano certo restare fuori dallo sconquasso, 200 presenti alla trattativa, 162 delegati rsu più le segreterie sindacali e 35 componenti di rappresentanza aziendale, sono numeri che la dicono lunga sulla complessità della situazione. Chiunque abbia un minimo di cervello capisce che non si può arrivare neanche ad avviare un percorso per risolvere le numerosissime ed urgenti questioni: assunzioni e organici, fondi contrattuali e indennità, progressioni economiche, orario di lavoro e turnistica, arrivando fino, non ultimi come importanza, ai buoni pasto".