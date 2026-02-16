Andora, festa per il cinquantesimo anniversario del Gruppo comunale volontari di Protezione civile

“Sono qui per esprimere immensa gratitudine e grande orgoglio per il lavoro dei volontari di Protezione civile, impegnati quotidianamente in supporto alla popolazione nelle situazioni di emergenza per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, in stretto contatto con la sala operativa regionale. Regione Liguria è al vostro fianco e vi supporta, con un sistema che, partendo quasi da zero, ha saputo crescere fino a diventare un modello, un’eccellenza a livello nazionale”. Così l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone si è rivolto ai volontari di Protezione civile di Andora, che oggi pomeriggio hanno celebrato il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del Gruppo comunale, insieme al sindaco Mauro Demichelis.

“Si tratta di un anniversario importante, che ho voluto condividere con i volontari, uomini e donne che costituiscono un supporto prezioso per i cittadini e rappresentano una sorta di ‘esercito di pace’ sempre a disposizione del territorio”, ha concluso Giampedrone.