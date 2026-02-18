Savona, nuovo Patto di collaborazione Comune e Liceo Della Rovere, un progetto per proteggere le api e valorizzare il verde urbano

Ha superato quota quaranta la lista dei Patti di collaborazione tra Comune e associazioni o altri soggetti. Uno degli ultimi patti è quello tra Palazzo Sisto e il liceo Della Rovere a tutela delle api, insetti impollinatori a rischio e sotto minaccia della vespa vellutina.

Il patto prevede, con la collaborazione dell'Ufficio Lavori Pubblici, la piantumazione di fragranze gradite alle api in uno spazio verde della città.

"Questo patto nasce da una precedente collaborazione con il Liceo Della Rovere con il progetto "L'importanza delle api nell'ecosistema" - spiega l'assessora Maria Gabriella Branca – ed è inoltre legato al tema della sensibilizzazione alla lotta alla vespa vellutina, che sta minacciando seriamente le api. I ragazzi del Della Rovere elaboreranno delle schede e dei materiali informativi per illustrare le piante 'amiche' delle api. Alcune di queste saranno poi piantumate in uno spazio verde cittadino".

È poi previsto che il 22 maggio, in piazza Sisto, venga ripetuta l'esperienza dei banchetti e delle iniziative informative sul tema delle api, in collaborazione con le associazioni legate al mondo agricolo e dell'apicoltura.

Un altro patto è quello con Anmil, nato da una precedente collaborazione con Palazzo Sisto che ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione dell'Albero per la sicurezza sul lavoro nei Giardini Lorenzo Isnardi, davanti al mercato civico. "Anmil si occuperà di manutenere le installazioni – conclude Branca – e di portare avanti opere di sensibilizzazione e interventi educativi sulla sicurezza sul lavoro". Saranno anche previste attività di cura dei giardini in piazza Maestri dell'artigianato con attività di animazione.